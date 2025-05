Gasperini il clamoroso retroscena | Giuntoli l’aveva contattato già da tempo La Juve ci ha provato ma… Ecco cosa è successo

Il calciomercato continua a riservarci sorprese! Gian Piero Gasperini, fresco di nomina come nuovo allenatore della Roma, ha un passato recente intrigante: la Juventus lo aveva cercato attraverso Giuntoli. Questo retroscena svela dinamiche sorprendenti nel mondo del calcio, dove le strategie di mercato si intrecciano in modi inaspettati. Rimanete sintonizzati, perché le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori colpi di scena!

Gasperini, il clamoroso retroscena che riguarda il nuovo allenatore della Roma: ecco cosa aveva fatto la Juve con Giuntoli. Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico dell’ Atalanta, come raccontato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, era stato cercato una settimana e mezzo fa da Giuntoli, ormai prossimo all’addio dalla Juve. PAROLE – «La Juventus ci ha provato, aveva contattato Giuntoli Gasperini una settimana e mezza fa. Nelle ultime ore era stato fatto un altro sondaggio con Gasperini che ha ascoltato ma ha scelto la Roma». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini, il clamoroso retroscena: Giuntoli l’aveva contattato già da tempo. La Juve ci ha provato ma… Ecco cosa è successo

Gasperini Juve, i bianconeri adesso sognano un clamoroso sgarbo alla Roma: cosa filtra sul futuro dell’allenatore

La Juventus è pronta a sferrare un colpo di scena: Gian Piero Gasperini, attualmente all'Atalanta, potrebbe diventare il nuovo condottiero bianconero.

