Gasperini all’attacco Abraham possibile sorpresa | Krstovic il Retegui della Roma?

La Roma si prepara a una nuova era con Gasperini in panchina, un tecnico capace di trasformare le squadre e far emergere talenti. L'attenzione è rivolta anche al possibile arrivo di Abraham e Krstovic, un'accoppiata che potrebbe sorprendere. In un calcio sempre più competitivo, l'abilità di Gasperini nel valorizzare i giovani sarà fondamentale per riportare la squadra ai vertici. Sarà questa la chiave per il riscatto romanista?

Roma che sta piano piano metabolizzando la notizia dell'imminente arrivo di Gasperini come nuovo allenatore, tra chi si dimostra entusiasta verso un tecnico dalle indubbie capacità e chi nutre ancora qualche dubbio sul suo carattere. Si attende solo l'annuncio ufficiale e poi inizierà sul serio l'avventura dell'ormai ex Atalanta, con un mercato all'orizzonte da impostare con Ranieri e Ghisolfi. Nomi caldi iniziano a circolare, come quello di Lucca e non solo dall'Udinese, ma se prendiamo in considerazione solo l'attacco c'è già tanto di cui discutere. Va anzitutto valutato ciò che la Roma ha disposizione, e abbiamo parlato in questi giorni di come Dovbyk e Shomurodov non siano per niente sicuri della permanenza nella capitale, dato un Gasperini che non stravede per loro e dovrà valutarli attentamente.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Roma, doppio regalo per Gasperini: Krstovic e sorpresa Abraham, rebus Dovbyk

Riporta fantamaster.it: Calciomercato Roma - Primi possibili regali per Gasperini e la Roma: idea Krstovic, sorpresa Abraham e rebus Dovbyk ...

Gasperini alla Roma? Oggi il contatto con i Friedkin. Ghisolfi lancia indizi: «Il nuovo allenatore arriva presto»

Secondo msn.com: Ore decisive per Gian Piero Gasperini. Oggi è atteso un contatto con i Friedkin, il tecnico ha chiesto garanzie sul mercato e vuole avere un ruolo importante nella scelta dei giocatori.

Cos’è successo tra Gasperini e l’Atalanta prima del pressing della Roma: i motivi del possibile addio

Si legge su fanpage.it: I motivi che hanno portato al possibile addio di Gasperini all’Atalanta per andare alla Roma. Alla base di tutto il timore che la squadra venga completamente trasformata con cessioni eccellenti sul ...