Gasperini addio all’Atalanta | Ho bisogno di stimoli nuovi Ora la Roma

Gian Piero Gasperini scrive un nuovo capitolo nella sua carriera, lasciando l'Atalanta dopo nove anni di successi e sfide. La sua ricerca di nuovi stimoli lo porta ora alla Roma, una scelta che riflette la continua evoluzione del calcio italiano. Con l’addio a Bergamo, il mister non solo cambia squadra, ma anche l’intero panorama calcistico, aprendo a nuove opportunità e aspettative. Quale sarà il suo impatto nella capitale? La curiosità è alle stelle!

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini dice addio all’Atalanta. Dopo nove anni, l’allenatore saluta i bergamaschi, con una lunga lettera pubblicata su ‘L’Eco di Bergamo’ e si prepara a iniziare la sua nuova avventura come prossimo tecnico della Roma. “Non era possibile esprimerlo prima, perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Non parliamo però di addio. Non mi piace. Chiudo la mia esperienza a Bergamo come allenatore dell’Atalanta, tutto il resto – invece – rimarrà immutato”, ha scritto Gasperini. “La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti. 🔗 Leggi su Seriea24.it