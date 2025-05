Gasp scrive ai tifosi tramite L’Eco | Vi spiego perché lascio l’Atalanta decisione mia

Gian Piero Gasperini, in una lettera aperta pubblicata su L’Eco di Bergamo, spiega ai tifosi perché ha deciso di lasciare l’Atalanta. Un gesto che segna la fine di un'era per una squadra che ha saputo conquistare il cuore di molti. La sua comunicazione trasmette un forte senso di appartenenza e rispetto, evidenziando quanto il legame tra un allenatore e i tifosi possa influenzare il destino di un club. Scopri di più su questo addio emozionante.

LA LETTERA. «Attraverso il primo giornale della città, che ringrazio per l’ospitalità, voglio rivolgermi a cuore aperto ai tifosi atalantini. Il mio primo pensiero in queste ore è per loro». Inizia così la lettera di mister Gian Piero Gasperini rivolta ai tifosi dell’Atalanta e a tutti i bergamaschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gasp scrive ai tifosi tramite «L’Eco»: «Vi spiego perché lascio l’Atalanta, decisione mia»

Ajax, lettera d'addio di Farioli: "Viaggio fantastico. Voi tifosi siete i veri campioni: abbiamo cambiato la narrazione"

Dopo la delusione per l'eliminazione dall'Ajax, Francesco Farioli annuncia il suo addio, sottolineando il "viaggio fantastico" vissuto con i tifosi.

