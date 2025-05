Gasp-Roma tutto fatto L’Atalanta apre il casting

Gasperini alla Roma: è ufficiale! Mentre il tecnico prepara il suo arrivo nella capitale con un triennale da 5 milioni, l'Atalanta è già in fermento per trovare il suo sostituto. In un calcio sempre più interconnesso, la danza degli allenatori si intensifica. Chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina nerazzurra? Le opzioni sono intriganti: Pioli, Motta o Palladino potrebbero rappresentare un cambio di passo. Rimanete sintonizzati!

IL NODO ALLENATORE. l tecnico ha accettato l’offerta giallorossa: triennale da 5 milioni più bonus. A breve la risoluzione del contratto e il saluto a Bergamo. Pioli, Motta, Palladino per i nerazzurri. A Zingonia si lavora per il nuovo mister. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gasp-Roma, tutto fatto. L’Atalanta apre il casting

Atalanta, Gasp col dilemma difesa contro la Roma: Ruggeri favorito, jolly de Roon

Il calciatore si prepara per una sfida cruciale contro la Roma, in programma lunedì 12 maggio al Gewiss Stadium alle 20:45.

