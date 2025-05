Garnacho-Napoli dall’Inghilterra non hanno dubbi | arriva lo sconto

Il Napoli sta per tornare alla carica per Alejandro Garnacho, con una sorprendente opportunità di sconto che potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo. Con Conte saldamente in panchina, il club partenopeo mira a rinforzarsi in vista di sfide ambiziose. Un acquisto come quello dell'astro nascente argentino non solo accrescerebbe la qualità della rosa, ma segnerebbe anche un chiaro segnale della volontà di competere ai massimi livelli. Prepariamoci a una sessione di

Notizia a sorpresa dall’Inghilterra su Alejandro Garnacho: il Napoli e pronto a fiondarsi di nuovo su di lui, con tanto di sconto. Il Napoli investirà non poco nel calciomercato estivo. Questa scelta sembra essere confermata dalla conferma di Conte sulla panchina azzurra: il patron De Laurentiis gli avrà sicuramente promesso grandi acquisti nel prossimo calciomercato per riuscire a convincerlo a rifiutare le avances della Juventus. Potrebbe quindi tornare d’attualità un “tormentone” di gennaio come Alejandro Garnacho. L’argentino del Manchester United è stato inseguito per tutta la sessione invernale di mercato, ma le elevatissime richieste dei Red Devils hanno fatto arenare la trattativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Garnacho-Napoli, dall’Inghilterra non hanno dubbi: arriva lo sconto

Garnacho rimpiange il Napoli? "Stagione di m***a". Cosa succede in estate

Garnacho esprime il suo dispiacere verso il Napoli, rammaricandosi per una "stagione di m...". Ha partecipato a tutte le partite di Europa League, contribuendo ai risultati, ma alla finale gli sono stati concessi solo 20 minuti.

