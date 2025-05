Garlasco sul corpo di Chiara la lesione provocata da una scarpa col tacco | il mistero della donna sulla scena del delitto Voleva infierire?

Un nuovo capitolo si apre sul caso di Chiara Poggi, dove una scarpa col tacco segna il confine tra mistero e realtà. La relazione dell'autopsia svela dettagli inquietanti: cosa si nasconde dietro quella ferita? In un'epoca in cui la cronaca nera cattura l'attenzione di tutti, questo particolare potrebbe svelare non solo un delitto, ma anche la psicologia di chi ha inflitto il colpo. Un invito a riflettere su violenza e fragilità umana.

Garlasco (Pavia) – Il segno di una scarpa sul corpo di Chiara Poggi. Punta o tacco. Dalla lettura delle 51 pagine della relazione sull’autopsia sul corpo della ventiseienne, eseguita dal medico legale Marco Ballardini, emergono certezze, ma anche ipotesi e dubbi che vanno al di là delle semplici suggestioni. La forma è quella aridamente asettica del linguaggio scientifico, che però rende tutto il dramma della mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, a Garlasco. Il ‘sistema Garlasco’, dove tutti sono parenti, amici o soci: i veleni, i rancori, gli avvocati, il frate, il bodyguard di Ron e il maresciallo del giro di escort Le conclusioni sono note: la vittima muore per la “lacerazione dell’encefalo contestuale alla frattura con sfondamento del cranio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, sul corpo di Chiara la lesione provocata da una scarpa col tacco: il mistero della donna sulla scena del delitto. “Voleva infierire?”

Garlasco, la bomba del Tg1 su Andrea Sempio: "La sua impronta vicino al corpo di Chiara Poggi"

Nuove drammatiche novità nel caso Garlasco. Il Tg1 ha svelato che, secondo recenti accertamenti scientifici della procura di Pavia, è stata trovata l'impronta della mano di Andrea Sempio, attuale indagato, vicino al corpo di Chiara Poggi.

