Garlasco spuntano telefonate mai dichiarate e una borsetta mai sequestrata

Il caso di Garlasco si infittisce con telefonate inedite e una borsetta misteriosa mai sequestrata. La Procura Generale di Milano chiede la revoca della semilibertà di Alberto Stasi, al centro di un'indagine che continua a suscitare scalpore. In un periodo in cui i media stanno rivalutando il tema della giustizia e della trasparenza, queste nuove rivelazioni potrebbero cambiare le carte in tavola. La verità è più vicina?

All’indomani della notizia sulla richiesta di revoca della semilibertà ad Alberto Stasi, fatta dalla Procura Generale di Milano, secondo cui il 41enne avrebbe rilasciato un’intervista senza autorizzazione, il caso Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli e nuove ipotesi. A cominciare da quei sei contatti telefonici in poco più di due ore tra Andrea Sempio, nuovo indagato nell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, e due amici, nella mattina del 13 agosto 2007, quella dell’omicidio. Contatti di cui non venne fatto alcun cenno nei verbali delle testimonianze dei ragazzi, all’epoca poco più che maggiorenni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, spuntano telefonate mai dichiarate e una borsetta mai sequestrata

Omicidio di Garlasco, scandagliato il cavo Bozzoni a Tromello: dal fondale spuntano un martello e il bracciolo di una sedia

Il giallo dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuove scoperte. Il cavo Bozzoni a Tromello rivela un martello e il bracciolo di una sedia, portando alla luce inquietanti elementi del passato.

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Spuntano Telefonate Dichiarate Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Delitto Poggi, spuntano telefonate mai dichiarate e una borsetta mai sequestrata

Da tgcom24.mediaset.it: All’indomani della notizia sulla richiesta di revoca della semilibertà ad Alberto Stasi, fatta dalla Procura Generale di Milano, secondo cui il 41enne avrebbe rilasciato un’intervista senza ...

Garlasco, su cosa saranno gli interrogatori di Stasi, Poggi e Sempio? Il focus su Dna e telefonate e l'ipotesi di un nuovo indizio

ilgazzettino.it scrive: Nel nuovo interrogatorio, il focus sarà su tre elementi principali: il Dna, le telefonate e il biglietto ... legale della famiglia Poggi, dichiara: «Stiamo affilando le armi che ci offre il ...

Il delitto di Garlasco tra nuovi indizi, ricostruzioni e dubbi: tutte le contraddizioni emerse dopo 18 anni

Si legge su panorama.it: L'alibi vacillante di Sempio, i movimenti in casa Poggi, le impronte, lo scontrino, le telefonate, le dichiarazioni del giudice che assolse Stasi e l'ex maresciallo che voleva indagare sulle gemelle C ...