Garlasco sms e telefonate di Sempio agli amici poco dopo il delitto | smentito il loro alibi Scomparsa la borsetta di Chiara | Un furto

Un nuovo capitolo nel mistero di Garlasco scuote l'opinione pubblica. Le comunicazioni tra Andrea Sempio e i suoi amici, avvenute poco dopo il delitto di Chiara Poggi, mettono in discussione gli alibi già fragili. La scomparsa della borsetta della vittima aggiunge un ulteriore strato di inquietudine. Questo caso, che ha segnato la cronaca italiana, continua a stimolare discussioni su giustizia e verità. Cosa ci nasconde realmente questa storia?

Andrea Sempio avrebbe contattato telefonicamente sei volte i due amici Mattia Capra e Roberto Freddi la mattina del 13 agosto 2007, quando nella villetta di via Pascoli a Garlasco la 26enne Chiara Poggi fu massacrata. Sei contatti di cui, come scrive nell'edizione odierna La Stampa, non c'è la minima traccia nei verbali delle prime indagini ma su cui gli inquirenti si starebbero concentrando per capire se possano riscrivere le tempistiche del delitto. Secondo la ricostruzione del processo Stasi bis, in cui l'allora fidanzato della vittima fu condannato a sedici anni, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa dal 24enne tra le 9.