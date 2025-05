Garlasco l' ex maresciallo Francesco Marchetto accusa il suo ex capitano | Mi dissero che dovevo andarmene

In un clamoroso colpo di scena, l'ex maresciallo Francesco Marchetto rivela che il suo superiore, il capitano Cassese, lo avrebbe invitato a lasciare le indagini su Garlasco. Questa accusa riaccende i riflettori su un caso che ha già scosso l'opinione pubblica. In un periodo in cui la trasparenza nelle forze dell'ordine è più che mai al centro del dibattito, queste affermazioni sollevano interrogativi inquietanti sulla gestione delle indagini. Cosa si

L'ex maresciallo Francesco Marchetto ritorna su Garlasco: sarebbe stato invitato a lasciare le indagini dal suo superiore Cassese, cos'ha detto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, l'ex maresciallo Francesco Marchetto accusa il suo ex capitano: "Mi dissero che dovevo andarmene"

Garlasco, l’ex maresciallo: «Indagavo sulle gemelle Cappa, sono stato fermato»

Nel 2007, Garlasco fu scossa dall’omicidio di Chiara Poggi, sotto la supervisione del maresciallo Franco Marchetto, poi condannato tre volte.

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ex Maresciallo Francesco Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Garlasco, l'ex maresciallo Francesco Marchetto: «Volevo indagare sulle gemelle Cappa, mi fermarono. Nessuno ha; L'ex maresciallo di Garlasco Francesco Marchetto; Chi è Francesco Marchetto, l'ex carabiniere che voleva indagare sulle gemelle Cappa: Il movente farà male; Garlasco, l'ex comandante dei carabinieri Marchetto: Stasi è innocente. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L'ex maresciallo di Garlasco Francesco Marchetto

Scrive ilgiorno.it: Nel 2007 guidava la stazione dei carabinieri di Garlasco, assumendo un ruolo chiave nelle fasi iniziali dell’indagine ...

Garlasco, l'ex comandante Francesco Marchetto: "Troppa gente sulla scena del delitto senza guanti"

Come scrive msn.com: A "Mattino Cinque News" l'ex maresciallo sul testimone: "Ha ritrattato perché è stato minacciato o intimidito" ...

Delitto di Garlasco/ Marchetto “Supertestimone attendibile, nel 2007 chiesi di attenzionare due donne…”

ilsussidiario.net scrive: Il giallo del delitto di Garlasco ad Iceberg con le parole di Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri che indagò sul caso Poggi ...