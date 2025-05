Garlasco il clamore dei media contro l’innocenza fino a prova contraria

Il caso Garlasco riaccende il dibattito sull'innocenza fino a prova contraria, un principio fondamentale della nostra giustizia. Con l'avanzare delle nuove indagini, ci interroghiamo: quanto influiscono i media sul destino dei processi? In un'epoca in cui la cronaca nera cattura l’attenzione, il rischio di pregiudizi è alto. Scoprire come il clamore mediatico possa alterare la verità è un argomento che merita una riflessione profonda e attuale

Il rinnovato filone d'indagini sul caso-Garlasco del 2007 interroga nel profondo la nostra civiltà del diritto su diversi fronti. Mette i grandi casi di cronaca nera alla prova delle nuove riforme e di un atteggiamento mediatico spesso pressante, che condiziona le indagini almeno tanto quanto i fatti di "nera" condizionano i media stessi ( Stefano Nazzi docet!). E soprattutto, risveglia le insidie legate all'emersione di un giustizialismo fai-da-te, alla spettacolarizzazione di nuove indagini ed elementi, alla pronuncia di condanne in sede mediatica prima ancora che processuale. Quanto successo attorno ad Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone aperto dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi per cui oggi risulta condannato in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato della ragazza uccisa diciotto anni fa, è emblematico.

Garlasco, caccia alla prova regina: sarà acquisito anche il Dna delle cugine Cappa e degli amici. L’avvocato di Stasi: «Riscriviamo la storia»

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la Gip di Pavia ha disposto l'acquisizione del DNA delle cugine Cappa e degli amici di Alberto Stasi.

