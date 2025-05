Gare remiere sabato 31 maggio la Risi' atori Special

Sabato 31 maggio, le Officine Storiche si trasformeranno in un palcoscenico di emozioni con la Risi'atori Special! Un evento unico che combina sfida e passione, portando il mondo del remo a nuovi livelli. Le barche, dedicate alla memoria di chi ha lasciato un segno, si contenderanno il titolo in una competizione che celebra tradizione e innovazione. Non perderti l’occasione di assistere a questo spettacolo che unisce sport e memoria!

Nel pomeriggio di sabato 31 maggio, nell'area delle Officine Storiche, si svolgerà la Risi'atori Special. La gara sarà suddivisa in due parti: la prima sul remoergometro, la seconda in acqua. Le barche porteranno i nomi di Molo Novo, Vegliaia, Faro e Meloria, ma saranno intitolate alla memoria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Gare remiere, sabato 31 maggio la Risi'atori Special

