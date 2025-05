Gara aperta per il dopo Malagò al Coni | si fa strada l' ipotesi Carraro

Il mondo dello sport italiano è in fermento: si avvicina il 26 giugno, giorno cruciale per l'elezione del nuovo presidente del Coni. Tra i nomi che circolano, spicca l'ipotesi Carraro, un candidato che potrebbe portare una ventata di novità. In un momento di forte cambiamento, sarà interessante vedere come il nuovo leader saprà affrontare le sfide future e rilanciare lo sport nazionale verso nuove vette!

AGI - La data per l'elezione del nuovo presidente del Coni è certa da mesi, il 26 giugno, cosi' come i nomi degli 80 grandi elettori del conclave che si terrà nel Centro di preparazione olimpica all'Acqua Acetosa, a Roma, intitolato a Giulio Onesti. Alle 14 di giovedì prossimo, giovedì 5 giugno, si chiuderanno le candidature per la successore a Giovanni Malago', poi la mano, a livello burocratico passerà, alla commissione elettorale nazionale di Palazzo H che valuterà eventuali vizi o ineleggibilità. Tra le cose certe c'è la pesante eredità che lascia Malago', numero uno dello sport italiano dal 19 febbraio del 2013 e non più ricandidabile.