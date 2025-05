Gara 1 semifinali playoff Lba 2025 | Brescia passa a Trapani Bologna stende Milano

Inizia con il botto la semifinale playoff LBA 2025! Brescia strappa una vittoria al cardiopalma a Trapani (93-92), mentre Bologna regola Milano in un finale da thriller (68-67). Due squadre che dimostrano come il fattore campo possa rivelarsi decisivo. In un contesto dove ogni punto conta, le emozioni si fanno sempre più intense. Chi avrà la meglio nella corsa verso la finalissima? Non perdere i prossimi appuntamenti!

Colpo grosso di Brescia che si impone a Trapani(93-92) nella gara 1 semifinali playoff Lba 2025. I siciliani sono andati molto vicini alla rimonta, ma si sono dovuti arrendere seppur per un punto. Fa valere, invece, il fattore campo Bologna che supera Milano(68-67) nel finale. GARA 1 SEMIFINALI PLAYOFF LBA 2025: TRAPANI-BRESCIA 93-92 Passo falso inaspettato dei siciliani che vengono sconfitti davanti al proprio pubblico da Brescia che a sua volta si porta in vantaggio nella serie. Il match non inizia bene per i padroni di casa, tanto da andare sotto già nel primo quarto(34-26). I lombardi resistono bene ai tentativi di rientrare in partita di Trapani e va all'intervallo lungo avanti di 12(57-45).

Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte batte Trieste per 11-7 in gara-1 delle semifinali

Inizia con una vittoria convincente la semifinale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte supera Trieste 11-7 in gara-1.

Altro finale da urlo di Shengelia, la Virtus stende l'Olimpia in gara-1 di semifinale

Virtus Bologna batte Olimpia Milano in gara-1: Shengelia racconta il canestro decisivo

Semifinali di basket, Virtus batte Milano per un punto

