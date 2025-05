gamma moto g | design Pantone 6720mAh IP68 69 e prezzi 269–399€

Scopri la nuova serie Moto G, dove design e resistenza si fondono in un'esperienza unica! Con colori vivaci ispirati a Pantone e una robustezza che supera test militari, questi smartphone sono perfetti per gli avventurieri moderni. Prezzi che variano tra 269 e 399€, per un dispositivo che non teme sfide e promette prestazioni straordinarie. La tecnologia incontra lo stile: sei pronto ad affrontare ogni giorno con energia e colore?

La recente serie di dispositivi moto g si presenta con un design all'insegna del colore e della solidità, offrendo una vibrante palette ispirata a Pantone e una resistenza conforme a rigorosi standard militari. Questa nuova generazione è studiata per chi ama l'avventura e non si ferma davanti a nessuna sfida. Prestazioni e autonomia sorprendenti Il .

