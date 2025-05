Gabriele Salvatores girerà a Trieste il film La variante di Lüneburg tratto dal romanzo di Paolo Maurensig | Un noir ambientato nel mondo degli scacchi

Gabriele Salvatores torna a stupire con "La variante di Lüneburg", un noir ambientato nel misterioso universo degli scacchi, girato nella suggestiva Trieste. Questo film non è solo un'opera da vedere, ma un viaggio nell'arte strategica e nella psicologia umana. Mentre il mondo si appassiona sempre di più agli scacchi, grazie ai successi recenti in tv e alle sfide online, il maestro del cinema italiano ci invita a riflettere sulle mosse della vita. Un’opera da non perdere!

Gabriele Salvatores ha presentato, in qualità di presidente di giuria,?Corti senza confine?, progetto promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia GiuliaDirezione Centrale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gabriele Salvatores girerà a Trieste il film «La variante di Lüneburg», tratto dal romanzo di Paolo Maurensig: «Un noir ambientato nel mondo degli scacchi»

Gabriele Salvatores: "Solo senza confini le parole diventano cinema"

Gabriele Salvatores ci invita a esplorare un nuovo orizzonte con "Solo senza confini", un progetto che trasforma le parole in immagini nel cuore di Gorizia e Nova Gorica.

