Gabriele Muccino | Al via le riprese del nuovo film

Gabriele Muccino è pronto a stupirci di nuovo! Con il primo ciak del suo nuovo film, il regista romano riprende le redini della narrazione emotiva, un trend che sta conquistando sempre più il pubblico. Dopo il successo di "Fino alla Fine", l'aspettativa è alta. Questo progetto, ancora senza titolo, promette di esplorare temi universali, evocando storie che ci toccano nel profondo. Restate sintonizzati!

Il regista romano Gabriele Muccino ha battuto il primo ciak del suo nuovo film. Un anno dopo l'uscita in sala del suo ultimo film dal titolo " Fino alla Fine ", il regista romano si è presentato ai nastri di partenza per la sua nuova avventura cinematografica. Ancora senza un titolo ufficiale, il nuovo film – scritto e diretto da Muccino – sarà girato tra Tangeri (Marocco) e Roma, e vedrà impegnati nel cast attori del calibro di Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margarita Pantaleo. Lo stesso Gabriele Muccino ha descritto il film così: "Ab biamo iniziato un nuovo viaggio.

Gabriele Muccino torna dietro la macchina da presa con il suo nuovo film ancora senza titolo, un intenso racconto che esplora il confine tra bene e male.

