Gabba al Pitti Uomo 108 | La Tradizione Danese Incontra Firenze

Gabba sbarca al Pitti Uomo 108, portando con sé l’essenza del denim danese nel cuore di Firenze! Un incontro tra tradizione e innovazione che celebra oltre quarant’anni di passione familiare per il tessuto. In un contesto in cui il mondo della moda si orienta verso autenticità e sostenibilità, Gabba si conferma un attore chiave. Scopri come la storia può ispirare il futuro del fashion!

La presenza di Gabba al Pitti Uomo 108 rappresenta un momento storico per uno dei brand di denim più autentici d’Europa. Gabba è probabilmente il marchio di denim più antico ancora in attività in Danimarca, nato da una passione familiare per il denim che dura dal 1983, portando a Firenze oltre quarant’anni di esperienza nel . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Gabba al Pitti Uomo 108: La Tradizione Danese Incontra Firenze.

Cerca Video su questo argomento: Gabba Pitti Uomo 108 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

A Pitti Uomo 108 le collezioni Primavera/Estate 2026

Da nove.firenze.it: L'edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 108, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 20 giugno 2025. Quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i ...

Pitti Uomo 108: le anticipazioni del calendario

nove.firenze.it scrive: Una panoramica completa sul contemporary menswear e sui progetti di collaborazione più interessanti. A Firenze sfilano una serie di brand di ricerca, capaci di progettare un guardaroba evoluto, in cui ...

Pitti Uomo 108: ecco tutte le novità per giugno

Si legge su it.fashionnetwork.com: Un ricco calendario di eventi accompagnerà l’edizione 108 dell’evento fiorentino con ospiti del calibro di Issey Miyake, Post Archive Faction e Niccolò Pasqualetti. La presentazione di Pitti Uomo 108 ...