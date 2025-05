Furto di cosmetici e generi alimentari 900 euro di merce rubata | 3 arresti

Un colpo audace in un supermercato di Terni si è trasformato in una trappola per tre individui, arrestati dai Carabinieri dopo aver rubato cosmetici e generi alimentari per un valore di 900 euro. Questo furto mette in luce un fenomeno crescente: il saccheggio dei beni di consumo, che colpisce non solo grandi catene, ma anche piccole realtà locali. Un invito a riflettere sulla sicurezza e sull’importanza di proteggere le nostre comunità!

Terni, 31 maggio 2025 - Pensavano di averla fatta franca: invece i Carabinieri di Ficulle dopo la segnalazione al 112, hanno bloccato e arrestato tre rumeni, due donne e un uomo, di età compresa tra 20 e 29 anni, domiciliati a Napoli e gravati da precedenti, per furto aggravato in concorso. Dopo la segnalazione di un furto in un supermercato della zona, l a pattuglia ha intercettato l'auto su cui viaggiavano i malviventi, mentre stavano caricando delle buste della spesa. Le borse erano piene di cosmetici. Così i militari, dopo aver identificato i tre, li hanno sottoposti a un approfondito controllo e perquisizione, rinvenendo altri prodotti per l’igiene personale e alimentari vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto di cosmetici e generi alimentari, 900 euro di merce rubata: 3 arresti

Nell'auto 275 confezioni di cosmetici e uno zaino 'schermato': due giovani denunciati per furto in un negozio

Due giovani georgiani, di 26 e 25 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri di Lugo per furto aggravato dopo essere stati trovati in possesso di 275 confezioni di cosmetici e uno zaino schermato, rubati in un negozio di Massa.

