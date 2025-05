Furti nelle gioiellerie Due uomini nel mirino della procura Anche un disabile in sedia a rotelle

Un'incredibile storia di furti che mescola audacia e colpi di scena: due uomini, uno dei quali disabile in sedia a rotelle, sono finiti nel mirino della procura per aver messo a segno due colpi in gioiellerie. Cervia e Punta Marina sono state le teatri di questi audaci furti, con un bottino di oltre 40 mila euro. Questa vicenda solleva interrogativi su come la criminalità si adatti a ogni circostanza, sfidando le convenzioni sociali. Un fatto da segu

Due colpi a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro. Due gioiellerie nel mirino, una a Cervia e una a Punta Marina. Per un bottino totale in preziosi di oltre 40 mila euro. Per entrambe le sortite, ci sono ora due sospettati accusati di furto in concorso aggravato dalla violenza sulle cose. Si tratta di un 64enne di Ravenna e di un 51enne di Lido Adriano per i quali il pm Daniele Barberini ha chiesto l'applicazione di una misura cautelare: l'obbligo di dimora sul territorio comunale con il divieto di uscire di casa tra le 19 e le 7. Tra i due indagati, figura pure un disabile in sedia a rotelle: per l'accusa, faceva da palo.

