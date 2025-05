Furti in serie ma niente sconto | la Cassazione gela imputata 54enne

La Cassazione ha messo un freno ai furti in serie: una 54enne di Capua non avrà sconti sulla pena per i suoi tentativi di furto. Questo caso riaccende il dibattito sulla giustizia e la sicurezza nel nostro paese, evidenziando come le leggi siano sempre più severe nei confronti dei reati contro il patrimonio. Un punto interessante da considerare è come la società stia reagendo a un fenomeno criminale in crescita, chiedendo maggiore protezione e deterrenti efficaci.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una 54enne di Capua, confermando l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione il 19 novembre 2024. La donna, condannata per due tentativi di furto in abitazione aggravato, chiedeva che i. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Furti in serie ma niente sconto: la Cassazione gela imputata 54enne

