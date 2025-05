Furti in serie delle batterie delle e-bike gratuite messe a disposizione del Comune | Un danno a tutta la cittadinanza FOTO

Negli ultimi due mesi, la città ha assistito a una serie di furti delle batterie delle e-bike gratuite, un servizio pensato per promuovere l'ecomobilità e ridurre l'inquinamento. Questi colpi non danneggiano solo le strutture, ma privano la comunità di un'opportunità preziosa per un trasporto sostenibile. La crescente domanda di mobilità green rende ancora più importante proteggere iniziative come questa. È tempo di reagire!

Da due mesi a questa parte diversi sarebbero stati i colpi messi a segno per rubare le batterie delle e-bike elettriche a pedalata assistita messe gratuitamente a disposizione dei cittadini dal Comune nelle velostazioni realizzate in città. Un servizio quello dell’Ecomobility Point gestito da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Furti in serie delle batterie delle e-bike gratuite messe a disposizione del Comune: "Un danno a tutta la cittadinanza" [FOTO]

