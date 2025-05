Furti in due gioiellerie con un bottino da 45mila euro | carabinieri incastrano la banda del buco

Furti audaci in gioiellerie: una banda del buco si è distinta per un colpo da 45mila euro, sfruttando tecniche sempre più ingegnose. Con una semplice fresa circolare, hanno dimostrato quanto sia importante la sicurezza nel retail. In un'epoca in cui i furti stanno crescendo, la tecnologia potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Quali misure adotteranno ora i negozianti per proteggere i loro tesori? La risposta potrebbe essere sorprendente.

E’ stato sufficiente praticare un foro nella vetrina - con una fresa circolare di tipo professionale - per arraffare gioielli e monili vari, con un bottino complessivo da 45mila euro. Sono stati individuati e poi denunciati dai Carabinieri i due presunti ladri che avrebbero preso di mira, nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Furti in due gioiellerie con un bottino da 45mila euro: carabinieri incastrano la "banda del buco"

