Furti in centro e spaccio | sette in manette

Settimo cielo di delinquenti in centro: sette arresti in un solo giorno. Tra furti e spaccio, la polizia locale continua la sua battaglia per una città più sicura. L'episodio al Primark segna un punto critico nel crescente fenomeno di taccheggio, mentre il traffico di stupefacenti si intreccia con la criminalità quotidiana. Una realtà che ci ricorda quanto sia importante restare vigili e cooperare per proteggere i nostri spazi.

Sette persone sono state arrestate nella giornata di giovedì dagli agenti della polizia locale per furto, taccheggio e spaccio di stupefacenti. Il primo episodio è accaduto nel negozio Primark di via Torino dove, attorno alle 16.30, due bulgare di 26 e 48 anni sono state fermate dai ghisa in borghese del Nucleo reati predatori, guidati dal comdante Gianluca Mirabelli, per aver rubato il portafogli a una donna che faceva shopping. Il secondo riguarda due peruviane, entrambe ventiduenni, che attorno alle 18 sono entrate in azione nel punto vendita Victoria Secret’s della Galleria Passarella, per poi essere bloccate dalle security dell’esercizio commerciale perché sorprese a rubare capi di abbigliamento e profumi dopo aver asportato le placchette antitaccheggio (eccetto quella sfuggita alla manomissione che ha fatto scattare l’allarme); prese in consegna dai vigili, sono finiti entrambe in manette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti in centro e spaccio: sette in manette

