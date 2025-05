Furti e danni i bagnini assoldano i vigilantes

A Cesenatico, la lotta alla microcriminalità si fa sul serio: i bagnini hanno deciso di assoldare vigilantes per proteggere i loro stabilimenti. In una stagione estiva in cui il turismo è fondamentale, la sicurezza diventa un tema cruciale. L'alleanza tra imprenditori locali è un segnale forte contro l’impunità. Sarà interessante vedere come questa iniziativa influenzerà l’immagine e la qualità della vacanza sulla Riviera. La sicurezza non deve mai passare in secondo piano!

Gli stabilimenti balneari del centro di Cesenatico hanno unito le forze per contrastare la microcriminalità e difendere le loro aziende. Siamo nella zona compresa fra il molo di Levante e piazza Andrea Costa, dove nonostante vi siano telecamere ovunque, i malviventi trovano purtroppo terreno fertile, come denunciano due imprenditrici, Valentina Casali del Bagno Vally e Greta Pericoli del Bagno Europa: "Siamo in difficoltà perché subiamo furti in continuazione, atti di vandalismo, assistiamo ad aggressioni e spesso in piena notte ci sono disagi per urli e schiamazzi". Il dito è puntato su alcuni giovani e giovanissimi di Cesenatico e altre località vicine, ma anche su stranieri nati in Italia provenienti da Cesena, Bellaria e altre città, molti dei quali, nonostante la giovane età, sono volti già noti per spaccio di droga e reati di vario genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti e danni, i bagnini assoldano i vigilantes

