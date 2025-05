Furgone in fiamme sulla A26 | autostrada chiusa e traffico rallentato

Incidente spettacolare sulla A26: un furgone in fiamme ha bloccato il traffico verso Milano, creando disagi in una giornata di intenso movimento. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza stradale e della manutenzione dei veicoli, temi sempre più attuali in un contesto di mobilità sostenibile. Non dimentichiamo che ogni anno molti incidenti si possono evitare con semplici controlli! Rimanete aggiornati per conoscere l'evoluzione della situazione.

Auto in fiamme sull'autostrada A26. È successo intorno alle 12.30 di oggi, sabato 31 maggio, all'altezza dell'uscita di Meina, in direzione Milano. Un furgoncino, per cause ancora in corso di valutazione, ha preso fuoco: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il mezzo e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Furgone in fiamme sulla A26: autostrada chiusa e traffico rallentato

Atena Lucana, furgone in fiamme sull'A2: intervengono i vigili del fuoco

Pomeriggio di panico sull’autostrada A2 del Mediterraneo, presso Atena Lucana, a causa di un furgone in fiamme.

Cerca Video su questo argomento: Furgone Fiamme A26 Autostrada Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Fiamme sull'autostrada: rogo devasta un furgone; Incendio furgone A26 Vercelli: intervento vigili del fuoco; Incendio ad un furgone sulla A26 vicino al casello di Vercelli Est; Furgone distrutto dalle fiamme. 🔗Ne parlano su altre fonti

Furgone a fuoco sulla A26 nei pressi di Vercelli

laprovinciadibiella.it scrive: Furgone a fuoco sulla A26 nei pressi di Vercelli. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, sul posto i vigili del fuoco ...

Spaventoso incidente in autostrada, fiamme in strada e traffico in tilt: dove e cosa è successo

Come scrive bigodino.it: Incendio di un tir sull'autostrada A1 provoca chiusura temporanea di una corsia e lunghe code di traffico; nessun ferito grazie alla prontezza del conducente che ha messo in sicurezza il veicolo ...

Auto in fiamme in galleria in A10 e lavori in A26: pomeriggio di caos in autostrada

Secondo primocanale.it: A causa della situazione chi scendeva dalla A26 è stato costretto a girare in ... la multiservizi che opera nel settore anti incendio per Autostrade per l’Italia. Nessuno è rimasto ferito ...