Fuori strada con la moto 22enne genovese in ospedale con l' elicottero

Un giovane motociclista genovese di soli 22 anni ha vissuto un drammatico incidente sulla provinciale 28bis, evidenziando i rischi crescenti legati all'uso delle moto nelle strade di montagna. L'elicottero è intervenuto tempestivamente per trasportarlo in ospedale, sottolineando l'importanza di una risposta rapida in situazioni critiche. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza stradale in un periodo in cui il numero di appassionati di moto continua a salire.

Un motociclista genovese di 22 anni ha avuto un grave incidente sulla provinciale 28bis a Monezemolo, località del Basso Piemonte poco dopo il confine con la Liguria nell'entroterra del ponente. È successo sabato 31 maggio 2025. Il giovane è finito fuori strada ed è rimasto ferito. Subito è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fuori strada con la moto, 22enne genovese in ospedale con l'elicottero

