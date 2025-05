Fuori di sé molesta alcuni cittadini e si scaglia sui carabinieri | arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato, Illasi è diventata il palcoscenico di un episodio di violenza che ha messo in luce una crescente inquietudine sociale. Un giovane bracciante romeno, dopo aver molestato alcuni cittadini, ha affrontato i carabinieri in un’escalation di tensione. Questo fatto non è isolato: riflette un trend preoccupante di aggressività nelle strade, richiamando l’attenzione su un tema caldo: la sicurezza e l'integrazione delle comunità. Cosa ci riserverà

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Illasi, dove un giovane bracciante agricolo di origine romena è stato arrestato dai carabinieri in flagranza del reato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Erano circa le 2.10 quando i. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Fuori di sé, molesta alcuni cittadini e si scaglia sui carabinieri: arrestato

