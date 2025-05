Fuori dal Coro il trattamento riservato all' inviata in moschea

La recente esperienza di Serena Pizzi, inviata di "Fuori dal Coro", accende i riflettori su un tema sempre più attuale: il ruolo della donna nelle diverse culture. Costretta a indossare il velo integrale per accedere alla moschea, Pizzi ha messo in evidenza le complesse dinamiche di rispetto e sottomissione che permeano certi ambienti. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma una finestra su un mondo in evoluzione che merita attenzione.

Per farla entrare in moschea e farsi intervistare, l’imam di Crema obbliga Serena Pizzi, inviata di Fuori dal Coro su Rete 4, a indossare il velo integrale. E al microfono della giornalista di Mario Giordano spiega, candidamente, quale sia la considerazione che certo mondo musulmano (non necessariamente quello radicale) ha della donna: «Devi chiedere il permesso a tuo marito per uscire? Per forza perché sei sotto di lui, questo qua è l’islam. Quindi la strada della buona musulmana qual è? Ubbidire al marito, come ha detto Allah. Questa è la strada giusta per te se vuoi ottenere il paradiso». Figurarsi, dunque, per parlare con un imam. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, il "trattamento" riservato all'inviata in moschea

Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 14 maggio 2025

Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, torna in prima serata su Rete 4 "Fuori dal coro", il talk show di Mario Giordano.

