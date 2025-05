Funerali di Teresa Meneghetti la figlia Silvia | Siamo stati dimenticati

I funerali di Teresa Meneghetti, tragicamente uccisa a soli 15 anni, hanno scosso la comunità, ma ancora una volta la figlia Silvia esprime un dolore profondo: "Siamo stati dimenticati". Questo grido d'aiuto mette in luce un tema scottante: la violenza giovanile e l'indifferenza che spesso la circonda. Una riflessione necessaria per non perdere di vista le vite spezzate e le famiglie in lutto. Non lasciamo che il silenzio prevalga!

Le esequie della donna, uccisa il 14 maggio scorso da un ragazzo di 15 anni, suo ex vicino di casa, si sono tenute nella parrocchiale di Santa Maria Liberatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Funerali di Teresa Meneghetti, la figlia Silvia: "Siamo stati dimenticati"

"Partecipate al funerale di mia mamma Teresa Meneghetti, uccisa da un minorenne"

Lo riporta milanotoday.it: "Lei è Teresa, la mia mamma. Uccisa con crudeltà il 14 maggio da un minorenne". Inizia così un commosso post su Facebook di Silvia Bindi, la figlia di Teresa Meneghetti, l'anziana di 82 anni uccisa in ...

Teresa Marchetti uccisa da un quindicenne, la figlia: “Venite ai funerali, non sia dimenticata”

Come scrive milano.repubblica.it: In un post il dolore e l’invito: “Non lasciamo che il silenzio coprà ciò che è accaduto, organizzeremo una fiaccolata” ...

La rabbia e lo strazio di Silvia, figlia di Teresa Meneghetti: “Mia madre uccisa a 82 anni e l’ergastolo lo scontiamo noi”

Lo riporta msn.com: “Chi uccide non può restare impunito. Quando abitavano nello stesso stabile a volte preparava da mangiare per loro. Non ci ha mai riferito di situazioni a rischio” ...