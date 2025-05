Funerale dell' ex sindaco Primicerio | presenti anche Schlein e Renzi FOTO

La Pieve di Santo Stefano in Pane ha accolto ieri un’ama commozione per il funerale dell’ex sindaco Mario Primicerio, figura storica della politica fiorentina. In un momento di raccolta, la presenza di Elly Schlein e Matteo Renzi ha sottolineato l’importanza del dialogo intergenerazionale nel panorama politico attuale. La loro partecipazione evidenzia quanto le radici storiche possano influenzare il futuro della politica italiana. Un momento che invita alla riflessione sul valore della memoria.

È morto Mario Primicerio, ex sindaco di Firenze

Firenze piange la scomparsa di Mario Primicerio, ex sindaco e figura cardine della politica cittadina.

