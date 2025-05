Fumo il vizio è digitale | allarme tra gli under 25

Fumo e tecnologia si intrecciano in un allarmante trend: tra gli under 25 lombardi, il 45% fuma, e un giovane su quattro opta per dispositivi elettronici. Un mix letale che la Lilt mette in guardia, sottolineando i danni invisibili di queste nuove abitudini. È tempo di riflettere sulle scelte di salute: la digitalizzazione non deve diventare un pretesto per ignorare i rischi del fumo!

LA RICERCA. Tra i fumatori lombardi uno su quattro usa dispositivi elettronici. Fuma il 45% dei giovani. La Lilt: danni per la salute anche dalle novità 2.0.

Riporta ecodibergamo.it: Il «vizio» è più diffuso tra gli uomini (fuma il 41% di loro, contro il 35% delle donne), ma soprattutto impressiona il trend generazionale: si dichiara fumatore il 45% dei 18-24enni, la fascia ...

