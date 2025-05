Fumo e svapo cos’è il policonsumo che dilaga tra i giovani e quali sono i rischi | Bustine di nicotina il consumo a scuola e i genitori lo sanno

Il policonsumo di fumo e svapo tra i giovani sta diventando un fenomeno preoccupante. Nonostante fosse visto come una soluzione, lo svapo si sta affermando accanto al tabacco tradizionale. A scuola, le bustine di nicotina spopolano e molti genitori non ne sono nemmeno consapevoli. È fondamentale informare e sensibilizzare: il benessere delle nuove generazioni è a rischio. Siamo davvero pronti a ignorare questa realtà?

Doveva rappresentare un’alternativa al pericoloso tabacco da fumare, nonché una maniera per smettere gradualmente di acquistare pacchetti su pacchetti di sigarette. Lo svapo, invece, o meglio la sigaretta elettronica per i non addetti ai lavori, starebbe gradualmente affiancando il fumo tradizionale. Una tendenza portata avanti specie dai più giovani che ha di fatto annullato il trend positivo dei fumatori adulti. (CANVA FOTO) – Notizie.com Il dato sul cosiddetto policonsumo, che preoccupa non poco gli esperti, è stato diffuso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in occasione del No tobacco day che si celebra oggi, sabato 31 maggio 2025. 🔗 Leggi su Notizie.com