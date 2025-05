Fuga dei docenti dal Fvg? In un anno solo 70 trasferimenti a sud

La fuga dei docenti dal Friuli Venezia Giulia si intensifica: nell'ultimo anno, ben 70 trasferimenti verso il Sud. Massimo Gargiulo della Flc Cgil Fvg smonta i luoghi comuni sull'argomento, sottolineando l'importanza di stabilizzare il personale per garantire una didattica di qualità . Questo fenomeno non è solo un problema locale, ma riflette una crisi educativa più ampia, che merita attenzione e azioni concrete. Il futuro dei nostri studenti è in gioco!

"I rituali e strumentali annunci di fughe dalle scuole ed esodi verso Sud sono nuovamente smentiti". A parlare è Massimo Gargiulo, segretario generale Flc Cgil Fvg. Il tema è quello della mobilità  del personale scolastico dalla nostra regione. "A fronte di un organico regionale di oltre 15 mila.

