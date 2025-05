Frode informatica in Irpinia | 24enne denunciata per truffa ai danni di due persone

In Irpinia, una 24enne è finita nei guai per frode informatica, raggirando due vittime con false segnalazioni di problemi tecnici. Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: le truffe online. Con l’aumento delle transazioni digitali, la cautela è d’obbligo. Proteggere i propri dati e riconoscere i segnali d’allerta diventa fondamentale. Non lasciare che la tecnologia si trasformi in un’arma contro di te!

Due vittime raggirate con finti problemi tecnici. Una donna di 24 anni residente a Baiano, in provincia di Avellino, è stata denunciata per frode informatica dai carabinieri della stazione locale. La denuncia arriva al termine di un'indagine avviata lo scorso aprile, dopo le segnalazioni di due persone truffate: un uomo di 49 anni del Piemonte e una donna 66enne della Sicilia. Rubati circa 6.000 euro con un inganno ben architettato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le vittime sono state indotte a fornire i propri codici bancari, credendo di interagire con operatori di un servizio di pagamento elettronico, chiamati per risolvere presunti malfunzionamenti.

Frode informatica a Baiano: denunciata una 24enne

A Baiano, la tecnologia si trasforma in un'arma a doppio taglio: una 24enne è stata denunciata per frode informatica, un reato sempre più diffuso nell'era digitale.

