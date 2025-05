Frode informatica a Baiano | denunciata una 24enne

A Baiano, la tecnologia si trasforma in un'arma a doppio taglio: una 24enne è stata denunciata per frode informatica, un reato sempre più diffuso nell'era digitale. Questa notizia non è solo un episodio isolato, ma riflette un trend preoccupante che attraversa l’Italia. Con la crescita dell’e-commerce e dei pagamenti online, la sicurezza diventa fondamentale. Proteggi i tuoi dati: la consapevolezza è la prima difesa contro le truffe!

Baiano (Avellino), aprile 2025 – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato in stato di libertà una giovane donna di 24 anni, ritenuta responsabile del reato di frode informatica, al termine di un'indagine avviata in seguito a due denunce presentate da cittadini residenti in Piemonte.

