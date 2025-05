Friuli Venezia Giulia terra di set cinematografici | ecco i luoghi che fanno innamorare Hollywood

Il Friuli Venezia Giulia si sta affermando come una delle mete preferite di Hollywood, grazie ai suoi paesaggi mozzafiato e alla sua ricca cultura. Non sorprende che registi da tutto il mondo scelgano questa regione per le loro produzioni. Da storie d'amore a epiche avventure, ogni angolo racconta una storia. Scoprire quali luoghi hanno catturato l'immaginazione di cineasti è un viaggio che vale la pena intraprendere!

Grazie alla sua versatilità e bellezza, l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia è ormai una location cinematografica di primo piano, calamitando produzioni di fiction, serie televisive, documentari e spot pubblicitari da Italia e oltre confine.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi

La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

