Frigoriferi arrugginiti e sporcizia nel laboratorio di gelati artigianali | attività sospesa

Controlli rigorosi nel mondo del gelato artigianale: un laboratorio della Val di Sangro è stato chiuso per gravi irregolarità igienico-sanitarie. Frigoriferi arrugginiti e sporcizia non sono certo il biglietto da visita ideale per un prodotto che deve essere sinonimo di freschezza e qualità. Questo episodio mette in luce l'importanza di standard elevati nel settore alimentare, mentre i consumatori diventano sempre più attenti alla sicurezza dei propri cibi.

I controlli dei carabinieri forestali in un laboratorio di gelati artigianali in Val di Sangro avrebbero fatto emergere gravi irregolarità igienico-sanitarie. Nell'ambito della campagna di controlli sulle gelaterie disposta dal Gruppo carabinieri forestale di Chieti, un laboratorio artigianale.

