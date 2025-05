Frattesi Roma Gasperini non molla l’obiettivo | il centrocampista verso l’addio all’Inter?

La Roma punta forte su Davide Frattesi, un talento che potrebbe rivoluzionare il centrocampo giallorosso. Con Gasperini in arrivo, l’obiettivo di rinforzare la squadra è chiaro: portare freschezza e dinamismo in un campionato sempre più competitivo. L’interesse per Frattesi non è solo una questione tecnica, ma un segnale della volontà di costruire una rosa capace di competere ai massimi livelli. Riuscirà la Roma a strappare il centrocampista all’Inter

Frattesi resta nel mirino della Roma: il centrocampista dell’Inter piace anche a Gasperini. Frattesi Roma è una pista destinata a rimanere valida anche con Gasperini sulla panchina giallorossa. Dopo l’addio alla panchina di Ranieri, la Roma ha trovato l’allenatore per le prossime stagioni. Accordo sempre più vicino con Gasperini che ha detto addio all’Atalanta dopo 9 anni. Con l’arrivo del nuovo tecnico cambierà anche il mercato, ma un obiettivo rimane, il centrocampista dell ‘ Inter. La ricostruzione di Gazzetta dello sport. LA SITUAZIONE – «Il centrocampista esplosivo già individuato da mesi dalla Roma è sempre Davide Frattesi, un sogno che potrebbe realizzarsi proprio in coincidenza con l’arrivo di Gasp, anche se in ogni caso bisognerà fare i conti con la concorrenza di top club come Napoli e Atletico Madrid e con la possibile resistenza dell’Inter » Il momento della verità è arrivato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Roma, Gasperini non molla l’obiettivo: il centrocampista verso l’addio all’Inter?

Roma, torna di moda Frattesi: folta concorrenza all’orizzonte

La Roma punta di nuovo su Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter, per rinforzare il proprio centrocampo.

