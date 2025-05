Frattesi Inter il Napoli tenta il centrocampista? Conte spinge per averlo

La corsa a Frattesi si infiamma! Con il Napoli che tenta di inserirsi nella trattativa, l’Inter non resta a guardare. Conte spinge per avere il centrocampista, soprattutto se Anguissa dovesse dire addio alla squadra partenopea, attirato dalle sirene saudite. Questo scenario evidenzia un trend interessante: la crescente attrattiva dei calciatori italiani nel mercato estero, dove la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Chi la spunterà?

in caso di addio di Anguissa. Frank Anguissa torna nel mirino dell’Arabia Saudita: l’Al-Qadisiyya ha messo gli occhi sul centrocampista del Napoli, e l’interesse concreto del club mediorientale inizia a preoccupare la dirigenza partenopea. In caso di partenza del camerunese, gli azzurri sarebbero pronti a rilanciare per Davide Frattesi, considerato dal Corriere dello Sport il principale obiettivo per rinforzare la mediana. Il centrocampista dell’ Inter, apprezzato per la sua capacità di inserirsi e andare in gol, viene visto come un profilo ideale per il sistema di gioco che ha in mente Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com