Fratelli Luciani la rabbia di San Marco dopo le rivelazioni dei pentiti | Tesi infame per deviare la verità

La rabbia di San Marco in Lamis contro le rivelazioni dei pentiti risuona forte, un eco di giustizia che si fa spazio nel clima di incertezze che circonda la lotta alla mafia. Il sindaco Michele Merla non nasconde il suo sostegno alle vedove Luciani e alla DDA, sottolineando una verità innegabile: due vite innocenti spezzate dalla violenza. In un'epoca in cui il coraggio civile è più che mai necessario, questa presa di posizione è un invito a non

"La verità è una sola: la mafia ha ucciso due vittime innocenti, due nostri concittadini. E noi siamo al fianco delle vedove Luciani e della DDA contro le mafie e lo saremo sempre". Così il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, prende posizione - chiara e netta - rispetto alle controverse.

STRAGE “I fratelli Luciani vittime innocenti di mafia”: il procuratore di Bari conferma la verità sulla strage di San Marco in Lamis

Secondo statoquotidiano.it: San Marco in Lamis (Foggia) – La vicenda della strage avvenuta il 9 agosto 2017 a San Marco in Lamis torna sotto i riflettori, ...

La mafia li ha uccisi e tenta di infangarli: a Foggia un pentito tira in ballo i fratelli Luciani

Da msn.com: Luigi e Aurelio Luciani sono due vittime innocenti della mafia. Lo dice lo Stato, con un riconoscimento ufficiale. Ma ora un collaboratore di giustizia sta ...

"Fake news della mafia, i fratelli Luciani vittime innocenti", il procuratore smentisce il pentito

Come scrive rainews.it: Le rivelazioni di un collaboratore di giustizia sulla strage di San Marco in Lamis del 2017. L'analisi della criminalità secondo Roberto Rossi ...