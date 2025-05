Fratelli d’Italia Bisaccia | Alessio Roma eletto coordinatore cittadino

Un nuovo capitolo per Fratelli d'Italia a Bisaccia: ieri sera, nel suggestivo Castello Ducale, Alessio Roma è stato acclamato coordinatore cittadino. Questo evento non è solo un segnale di rinnovamento per il partito, ma anche un chiaro riflesso di come i giovani stiano sempre più prendendo in mano le redini della politica locale. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire un futuro condiviso e prospero. La storia di oggi è solo l'inizio!

Fratelli d'Italia, congresso cittadino a Bisaccia

Venerdì 30 maggio 2025, alle 18:00, il Castello Ducale di Bisaccia ospiterà il Congresso Cittadino di Fratelli d'Italia.

