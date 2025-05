Francia tutti a tifare PSG? L’iniziativa di un bar di Rodez filo-OM

In Francia, la finale di Champions League tra PSG e Inter è l’evento dell’anno, ma a Rodez si fa rumore in modo diverso. Un bar locale ha lanciato un’iniziativa unica: tutti a tifare per il PSG! Un gesto che accende il dibattito tra le rivalità calcistiche del paese. Mentre Marsiglia guarda con scetticismo, i tifosi di Rodez si uniscono per dimostrare che, a volte, l’unione fa la forza. Non perdere l'opportunità di vivere un clima unico!

Francia, questa sera tutti tiferanno per il PSG in finale di Champions contro l'Inter? Dalle parti di Marsiglia tira un'altra aria Mentre tutta la Francia si prepara a vivere la finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera, c'è chi sceglie consapevolmente di guardare altrove. A Rodez, nell'entroterra dell'Aveyron,

PSG-Inter, clamoroso dalla Francia: “È una follia!”

Zoumana Camara chiama a raccolta i francesi: "Tutti a tifare PSG in finale Champions"

Marsiglia ha "adottato" l'Inter: "Tutti vogliono la maglia nerazzurra, il Psg non deve vincere"

