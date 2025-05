Francia edifici ebraici vandalizzati con vernice verde a Parigi

Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, la comunità ebraica di Parigi ha subito un attacco inaccettabile: quattro locali, tra cui sinagoghe e un memoriale, sono stati vandalizzati con vernice verde. Questo incidente non è solo un atto di vandalismo, ma un segnale preoccupante di crescente antisemitismo in Europa. È fondamentale non abbassare la guardia e sostenere il dialogo contro l'odio. La storia ci insegna che l'indifferenza è il vero nemico.

In Francia quattro locali ebraici a Parigi sono stati danneggiati con lanci di vernice verde nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. Si tratta di due sinagoghe, il Memoriale della Shoah e il ristorante Chez Marianne, nel quarto arrondissement della capitale francese. L’incidente è stato notato da una pattuglia della polizia poco dopo le 5 del mattino, spiegano fonti delle forze dell’ordine all’emittente francese Bmftv. Le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona hanno mostrato un uomo vestito di nero che lanciava vernice poco prima, intorno alle 4.30 del mattino. In una dichiarazione, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha condannato “fermamente queste intimidazioni”, aggiungendo: “ L’antisemitismo non ha posto nella nostra città e nella nostra Repubblica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, edifici ebraici vandalizzati con vernice verde a Parigi

Usa: Francia rafforza sicurezza siti ebraici

Dopo la sparatoria a Washington contro l’ambasciata israeliana, la Francia intensifica la sicurezza dei siti ebraici nel paese.

