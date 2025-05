Francia e Israele ai ferri corti per Gaza

Tensioni in aumento tra Francia e Israele sul conflitto di Gaza, con Emmanuel Macron che sollecita una posizione europea chiara e decisa. Questa svolta evidenzia un crescente scetticismo nei confronti delle politiche israeliane, in un contesto globale in cui le nazioni si interrogano sulla propria credibilità . Un punto interessante? La richiesta di Macron potrebbe segnare un cambio di rotta nella diplomazia europea, influenzando come il continente si rapporta ai conflitti del Medio Oriente.

Emmanuel Macron chiede ai Paesi europei una linea dura contro le azioni di Gerusalemme: «Non possiamo dare loro carta bianca, perdiamo credibilità ». Dura la replica del governo Netanyahu: «È una crociata contro di noi, vuole uno Stato che festeggia il 7 ottobre».

