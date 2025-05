Francia divieto di fumo nei luoghi pubblici dall’1 luglio

A partire dal 1° luglio 2025, la Francia farà un passo deciso verso un futuro più sano. Il divieto di fumo nei luoghi pubblici affollati non solo proteggerà i minorenni, ma si inserisce in un trend globale di salute pubblica che mira a ridurre l'esposizione al fumo. Un'idea innovativa? Le spiagge e le piazze si trasformeranno in spazi più puliti e accoglienti, per il bene di tutti. È tempo di respirare liberamente!

Parigi, 31 maggio 2025 – Catherine Vautrin, ministra del Lavoro, della Salute e della Famiglia francese, ha annunciato l’entrata in vigore di un divieto di fumo dal 1° luglio 2025, riguardante tutti i luoghi pubblici molto frequentati, in particolare da minorenni: spiagge, piazze, fermate dell’autobus, stadi e i dintorni di scuole, biblioteche e piscine. “Laddove ci sono bambini, il tabacco deve sparire”, ha affermato la ministra. Per quanto riguarda invece le sigarette elettroniche, un prodotto particolarmente apprezzato dai più giovani, la ministra ha annunciato l’intenzione di imporre una percentuale di nicotina più bassa e di limitare il numero di aromi disponibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francia, divieto di fumo nei luoghi pubblici dall’1 luglio

Parte la stagione balneare a Jesolo, scatta il divieto di fumo lungo la battigia

Con l'inizio della stagione balneare a Jesolo, scatta il divieto di fumo lungo la battigia. L’ordinanza dirigenziale, firmata nelle ultime ore, regola le attività balneari per il 2025, in linea con le direttive dell’Ufficio Circondariale Marittimo e della Guardia Costiera di Jesolo, stabilendo date precise per l’apertura e la chiusura della stagione.

