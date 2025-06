Francesco tra le righe a Perugia il premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco

Il 4 giugno, Perugia ospiterà un evento da non perdere: Stefano Dal Bianco, fresco vincitore del Premio Strega Poesia 2024, sarà protagonista del ciclo "Francesco tra le righe". In un periodo in cui la poesia sta vivendo una nuova rinascita, l'occasione è perfetta per esplorare il potere delle parole. Scopri come la letteratura può illuminare le sfide contemporary, un invito a riflettere e a sognare. Non mancare!

Mercoledì 4 giugno alle ore 17, presso la Sala delle Conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria (Corso Pietro Vannucci 19), Stefano Dal Bianco, vincitore del Premio Strega poesia 2024, sarà ospite del ciclo di incontri Francesco tra le righe, l’iniziativa nata per celebrare l’Ottavo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Francesco tra le righe, a Perugia il premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco

Scopri altri approfondimenti

Francesco tra le righe, a Perugia il premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco

Mercoledì 4 giugno, Perugia ospiterà un evento imperdibile: Stefano Dal Bianco, fresco vincitore del Premio Strega poesia 2024, si confronterà su temi di grande attualità.

Cerca Video su questo argomento: Francesco Righe Perugia Premio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Pusterla a Perugia: poesia e memoria nella modernità; Stefano Del Bianco ospite della Galleria nazionale dell’Umbria; Fabio Pusterla a Perugia: la voce limpida e inquieta della poesia; Perugia, alla Stranieri il poeta e critico letterario Fabio Pusterla. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Francesco tra le righe, a Perugia il premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco

Come scrive perugiatoday.it: Mercoledì 4 giugno alle ore 17, presso la Sala delle Conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria (Corso Pietro Vannucci 19), Stefano Dal Bianco, vincitore del Premio Strega poesia 2024, sarà ospit ...

Perugia, alla Stranieri il poeta e critico letterario Fabio Pusterla

umbria24.it scrive: Mercoledì 28 maggio, alle 17, l’Università per stranieri di Perugia ospiterà il poeta e critico letterario Fabio Pusterla, protagonista del quarto incontro della rassegna Francesco tra le righe. L’eve ...

Festival dei Cammini di Francesco, anteprima a Perugia

Si legge su ansa.it: E' in programma dal 29 maggio all'8 giugno - con anteprima l'11 maggio a Perugia - la nona edizione del "Festival dei cammini di Francesco ... vincitore del Premio Oscar per "La vita è bella".