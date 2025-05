Francesco Renga rinvia il tour per problemi di salute | “Sono mortificato solo l’idea mi fa impazzire”

Francesco Renga rinvia il suo tour a causa di problemi di salute: "Sono mortificato, solo l’idea mi fa impazzire". La bronchite è diventata laringite virale, un richiamo all’importanza della salute, spesso trascurata nel frenetico mondo dello spettacolo. I fan dovranno attendere, ma questo è un momento per riflettere su quanto sia fondamentale prendersi cura di se stessi. Scopri come richiedere il rimborso dei biglietti acquistati!

L'artista ha spiegato: "Mi sono beccato una bronchite, che poi si è trasformata in una laringite virale". Come chiedere il rimborso dei biglietti acquistati.

Francesco Renga, tre nuove date per il tour Angelo-Venti

Francesco Renga annuncia tre nuove date per il suo tour "Angeloventi", in risposta all'entusiasmo dei fan.

