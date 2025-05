Francesco Renga annulla le due date siciliane del tour | Mai successo in 40 anni

Un colpo inaspettato nel mondo della musica: Francesco Renga annulla le due date siciliane del suo atteso tour “Angelo Venti Live”, un evento che avrebbe segnato una celebrazione unica. Mai successo in 40 anni! In un contesto di rinascita per i concerti dal vivo, questa notizia colpisce e fa riflettere sulla fragilità del panorama musicale post-pandemia. I fan si chiedono: cosa accadrà ora? Non perdere l'aggiornamento su questa storia avvincente!

Francesco Renga, 56 anni, non vedeva l'ora di inaugurare il tour "Angelo Venti Live" nato per celebrare un importante anniversario.

Francesco Renga, tre nuove date per il tour Angelo-Venti

Francesco Renga annuncia tre nuove date per il suo tour "Angeloventi", in risposta all'entusiasmo dei fan.

Francesco Renga annulla due concerti: "Problemi di salute, sono mortificato"

Francesco Renga rinvia il tour per problemi di salute: “Sono mortificato, solo l’idea mi fa impazzire”

Francesco Renga non sta bene e rinvia l'inizio del tour: "Mai successo in 40 anni"

