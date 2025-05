Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela La cantante si scusa

Francesca Michielin ha fatto infuriare Alberto Angela, al punto da essere bloccata su WhatsApp! La cantante ha condiviso un episodio divertente durante il podcast Tintoria, evidenziando come anche i personaggi pubblici possano avere le loro strane guerre social. In un'epoca in cui la comunicazione è immediata e spesso fraintesa, questo aneddoto ci ricorda l'importanza di pensare prima di postare. Chi sarà il prossimo a finire nella “blacklist” dei social?

Far infuriare Alberto Angela, tanto da farsi bloccare su WhatsApp: è accaduto a Francesca Michielin che ha raccontato di essere stata bloccata dal noto divulgatore dopo la pubblicazione di una foto sui social. Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela. La cantante, ospite del podcast Tintoria, ha rivelato di aver fatto arrabbiare Alberto Angela, così tanto che il conduttore di Ulisse l’avrebbe bloccata sull’app di messaggistica senza darle troppe spiegazioni. “Alberto Angela ha smesso di rispondermi su Whatsapp – ha rivelato Francesca Michielin, ospite di Stefano Rapone e Daniele Tinti – e poi ho visto che l’immagine diventava grigia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela. La cantante si scusa

Ospiti all'Arena di Verona anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per festeggiare i 30 anni di Francesca Michielin

All'Arena di Verona arrivano anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per celebrare i 30 anni di Francesca Michielin.

